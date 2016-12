Altensteig (Württ.) Spielberger wollen kein neues Zentrum

Den letzten Anstoß, nach einem neuen Standort Ausschau zu halten, habe die Brandverhütungsschau im Jahr 2014 und die Aufstellung einer Mängelliste gegeben. Allein 70 Türen müssten demnach ausgewechselt, Zimmer, Treppenanlagen und Flure mit modernen Brandmeldeanlagen ausgestattet werden und mehr Fluchtwege vorhanden sein. Außerdem entspräche der Aufzug nicht mehr modernen Anforderungen. Allein die Durchführung dieser Maßnahmen verursachten Kosten von einer Million Euro.

Um die Dienste und Aufgaben fortsetzen zu können, habe man sich entschlossen, lieber ein neues Gemeinde- und Veranstaltungszentrum zu bauen, bestehend aus einer Halle für 800 bis 1000 Personen – die auch extern genutzt werden könne – einem "schönen Foyer" und einem zweiten Saal für Seminare und Konferenzen. Weil die meisten Gäste mit dem Auto anreisen würden, müssten rund 300 Parkplätze angelegt werden, deshalb brauche man ein 12 000 bis 15 000 Quadratmeter großes Gelände. Auf der Suche "haben wir das Warter Hotel Sonnenbühl ins Spiel gebracht" erklärte Bürgermeister Feeß "aber das kam für JMS nicht infrage". Letztlich sei nur das Spielberger Gewerbegebiet Härte zwischen der Kohlberg-, Zinsbach- und Schwarzwaldstraße übrig geblieben.

In der anschließenden Diskussion wurden viele Aspekte angesprochen. Werner Tomasi befürchtet, dass selbst 300 Stellflächen bei Großveranstaltungen nicht ausreichen könnten und dann die Gefahr bestehe, "dass in der Umgebung wild geparkt wird". Fritz Ottmar glaubt, dass Spielberg bei JMS-Gottesdiensten vom Verkehr überrollt werde, weil Verkehrsteilnehmer aus dem Großraum Nagold-Herrenberg nicht über die Bundesstraße 28 sondern über Rohrdorf und Egenhausen mitten durch den Ort fahren würden.

Parkdeck mit mehreren Stockwerken

Kritisiert wurde der hohe Landverbrauch. Uwe Grimm hält es deshalb für angebracht und sinnvoll, keine ebenerdigen Parkplätze anzulegen, sondern eine Tiefgarage zu bauen "oder gleich ein Parkdeck mit mehreren Stockwerken". Sollte das Gemeindezentrum in der angedachten Ausdehnung verwirklicht werden, blieben für Handwerker und Betriebe aus Spielberg kaum mehr Gewerbeflächen übrig. Anbieten würde sich deshalb eher das "Turmfeld" oder der Industriepark Egenhausen-Altensteig.

"Ein zusammenhängendes Gelände in dieser Größenordnung gibt es dort nicht" schaltete sich Bürgermeister Feeß in die Diskussion ein. Zurzeit könne die Stadt nur ein Areal mit 6000 und eines mit 8000 Quadratmetern anbieten. Infrage käme dann auch das Areal beim Altensteiger Campingplatz, argumentierte Peter Bühler. Mit dem Gedanken kann sich Stadt- und Ortschaftsrat Werner Koch anfreunden. Im Oberen Altensteiger Tal sei ein Grundstück mit 6000 Quadratmetern vorhanden, das ursprünglich für die Unterbringung von Flüchtlingen in drei Häusern reserviert worden sei. In Spielberg gäbe es Probleme mit der kaum vorhandenen Gastronomie, wenn JMS wie beabsichtigt keine Verköstigung und keine Übernachtungen – in diesem Jahr waren es laut JMS-Geschäftsführer Benjamin Finis 8000 – mehr anbieten wolle.

Petra Romanus-Zahn brachte die religiöse Ausrichtung ins Spiel. Wenn Spielberg neuer Standort der prägenden JMS-Gemeinde werde, befürchtet sie eine "Überfrachtung" zum Nachteil der ortsansässigen Kirchen. Das sieht Pastor Foßhag nicht so. Das Jugend-, Missions- und Sozialwerk sei keine Neugründung, man wolle nur die bestehende christliche Arbeit fortsetzen.

Dass man die freikirchliche Gemeinde in Altensteig gerne behalten möchte, verdeutliche Bürgermeister Feeß. "Nicht nur als Wirtschaftsfaktor, sondern auch wegen der 32 festangestellten Mitarbeiter". Das bisherige Gebäude in der Altensteiger Bahnhofstraße für eine Million Euro zu renovieren käme immer noch billiger als ein neues Gemeindezentrum in Spielberg zu bauen, glaubt Martin Zinser. Der Betrag reiche nur für die Beseitigung von Brandschutzmängeln aus, erläuterte Geschäftsführer Finis, den Sanierungsstau im Gebäude habe der beauftragte Architekt aus Nagold mit "fünf bis acht Millionen Euro" beziffert.

Zum Schluss der sachlich geführten, einstündigen Debatte wurde von JMS-Seite darauf hingewiesen, dass die Kinder- und Jugendarbeit im Haus Anker am Ortsausgang von Altensteig wie gewohnt weitergeführt werde und man bei der Unterbringung der Kinderkrippe "Goldfischle" gemeinsam mit der Stadt auf der Suche nach einem geeigneten Standort unterwegs sei.