Altensteig (Württ.) Souveränität lässt den Atem stocken

Ein monografisches Konzert kann sowohl für die Musiker als auch für das Publikum zu einer Herausforderung – oder gar zu einer Geduldsprobe – werden. Dem war nicht so, in Altensteig wurden die Künstler ovationsartig aufgenommen und mehrmals auf die Bühne zurückgerufen. Nach der Sommerpause brauchten die Konzertbesucher eben einen musikalischen Impuls und sie bekamen einen überraschend attraktiven Startschuss in die zweite Saisonhälfte.