Altensteig (Württ.) Sonnenhalde will Angebot erweitern

Altensteig. Die baulichen Veränderung geschehen bei laufendem Betrieb. So entstehen 40 Einzelzimmer mit Nasszellen, ein neuer Dementen- und ein neuer Gemeinschaftsbereich, erklärt Yvonne Essig. "Wir haben uns gefragt, welche Angebote sinnvoll für Altensteig sind", sagt die Geschäftsführerin der Seniorenzentrum Sonnenhalde GmbH, "und es war uns wichtig, dass wir den stationären Bereich um ambulante Angebote erweitern können."

Und da kommt die Sindelfinger Stiftung Innovation und Pflege ins Spiel, bei der Yvonne Essigs Vater Adolf, der in Spielberg die Essig Frischmenü GmbH betreibt, dem Stiftungsrat vorsitzt. Vorstand Rolf Schneider bezeichnet die Stiftung als "geistige Tochter der ökumenischen Sozialstation Sindelfingen", die sich um die Entwicklung von Versorgungs- und Wohnkonzepten für ältere Menschen gewidmet hat und diese mit deutschsprachigen Mitarbeitern realisieren will. "Im Grunde unserer Seele sind wir Netzwerker" betont Schneider, dass man nicht in Konkurrenz zu anderen Anbietern treten will, sondern die Kooperation suche.

Die Stiftung will das Angebot der Sonnenhalde künftig um zwei Betreuungsformen ergänzen, die es so in der Flößerstadt noch nicht gibt: eine Tagespflege und ein Betreutes Wohnen auch für jüngere hilfs- und pflegebedürftige Menschen. "Wir denken da an junge Schlaganfallpatienten oder Menschen, die nach einem Unfall auf Betreuung angewiesen sind", beschreibt Stiftungsgeschäftsführer Ivica Grljusic die Zielgruppe. Wichtig ist ihm, dass es nicht einfach darum geht, "das Haus zu füllen". Die Stiftung sei mittlerweile bundesweit tätig. "Natürlich müssen auch wir wirtschaftlich denken", räumt er ein. Dennoch freue er sich jedes Mal, "wenn wir für einen besonderen Fall eine individuelle Lösung finden".