Altensteig (Württ.) "Sonnenbühl" gibt den Biergarten auf

Altensteig. Bürgermeister Gerhard Feeß liegt die Belebung des Stadtparks am Herzen. Dazu sollte der Biergarten beitragen, der dort vor mehr als drei Jahren seine Pforten öffnete. Bei der Eröffnung am 25. Mai 2013 herrschte eitel Sonnenschein. Hoteldirektor Herberg Reinelt schlug mit einem Holzhammer auf das Bierfass, Sekunden später floss schäumender Gerstensaft in Krüge, an den Holzhütten wurden eifrig Speisen und Getränke bestellt und man saß an Tischen und Bänken in geselliger Runde zusammen. Kinder tobten in der Hüpfburg, die DRK-Hundestaffel führte vor, welche Dienste Vierbeiner bei der Menschenrettung leisten und zum Schluss des Tages wurde auf einer Großleinwand das Champions-League-Endspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund übertragen. Der Biergarten war danach werktags ab 16 Uhr und am Sonntag bereits ab 10 Uhr geöffnet.

Trotz herrlichem Sommerwetter blieb die Zahl der Gäste in den nächsten Wochen und Monaten hinter den Erwartungen zurück, besonders werktags. Nur bei Sonderveranstaltungen, wie dem Lichterfest am 10. August 2013 und beim Auftritt der Black Forest-Brass-Band am 6. Oktober waren die Tische dich besetzt.

Im darauffolgenden Jahr sorgten nur das auf einer Großleinwand übertragene Fußball-Weltmeisterschaftsspiel zwischen Deutschland und den USA am 26. Juni und ein Jazzkonzert mit "The Windwalkers" am 28. Juni für volle Kassen. Die Stadt als Impulsgeber schickte im Jahr 2014 Blasmusiker der Stadtkapelle Altensteig und der Trachtenkapelle Spielberg zu Frühschoppenkonzerten in den Biergarten und baute bei der Aktion "Wanderbares Nagoldtal" einen Informationsstand im Stadtgarten auf. Auch bei der Aktion "Mobil ohne Auto" wurden Speisen - und Getränke angeboten.