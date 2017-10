Altensteig (Württ.) Senioren duellieren sich

Konzentriertes Spiel an fünf Tagen

Bis zu fünf Stunden konzentriertes Spiel an fünf Tagen verlangte den zwei Frauen und 16 Männern alles ab. In Gruppe 1 teilten sich punkt- und wertungsgleich Günter Hollstein aus Bisingen-Steinhöfen und Peter Kühner aus Ludwigshafen den ersten Preis. Auf Platz drei landete Alfred von Wysocky vom SC Stockenhausen-Frommern, der Nagolder Heinrich Schmidt wurde Vierter. Die Gruppe zwei gewann Wilhelm Rüggeberg (Saarburg-Trier) vor Gerhard Großhans und Erich Birnkraut (Schach-Pinguine Sulzbach). Auch in Gruppe drei gab es zwei punkt- und wertungsgleiche Sieger: Heinrich Görlitzer (Tuttlingen) und Peter Kuch (Stockenhausen-Frommern) ließen als Co-Sieger die gleichauf liegenden Simmersfelder Walter Girrbach und Wladimir Weber hinter sich.