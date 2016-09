Altensteig (Württ.) Selbst Dissonanzen schmeicheln den Ohren der Zuhörer

Das Nagolder Vokalensemble "Tonart" unter Leitung von Thomas Breitling stellte in den Vordergrund seiner Produktionen die wichtigen Säulen des christlichen Glaubens: Liebe und Sehnsucht nach der Nähe zu Gott, Hoffnung, Zuversicht und Dankbarkeit für die Wunder der Schöpfung.

Seit seiner Entstehung vor acht Jahren singt das Frauenoktett mit Samira Breitling, Stephanie Schmid, Sabine Voll, Simone Ziefle, Sylke Wiegers, Irene Breitling, Silja Hummel und Gabi Heinrich in beinahe unveränderter Besetzung. In seinem Repertoire überwiegen ambitionierte, moderne Liedbearbeitungen und zeitgenössische Kompositionen wie "Ein Lebenslied" von Jürgen Golle, ein Ausschnitt aus "Psalmi novi" von Kurt Bikkembergs sowie eine Auftragskomposition für "Tonart" aus der Feder des Nagolders Raffael Hummel – die Vertonung des Textes von Margot Käßmanns "Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand".

Meistens sangen die Frauen a Capella, in "Hinunter ist der Sonne Schein", "Jubilate", "Operator", "In Dir ist Freude" und "Du kannst nicht tiefer fallen" wurden sie begleitet von Nico Lutz (Klavier), Sophia Breitling (Cello), Hannes Loebich (Bass) und Johannes Breitling (Schlagzeug).