Altensteig (Württ.) Sehenswert, aber nicht ungefährlich

Altensteig. Schauplatz ist am Sonntag, 11. September, von 11 bis um 18 Uhr die Monhardter Wasserstube zwischen Altensteig und Ebhausen. Bei schönem Wetter werden Tausende von Besuchern erwartet. Manche reisen von weit her an.

Höhepunkt ist wieder am späten Nachmittag die traditionelle Floßfahrt auf der angestauten Nagold. Ein Besuch lohnt sich nach Auskunft von Martin Spreng aber bereits am Vormittag. Der Vorsitzende der Flößerzunft lädt ab 11 Uhr zum Rundgang ein. Überall auf den Wiesen gibt es was zu sehen und zu berichten.

Starke Männer in Originaltracht ziehen mit großer Kraftanstrengung den Rammbär in die Höhe, lassen auf Kommando die dicken Seile los und das Arbeitsgerät saust in die Tiefe.