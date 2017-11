Altensteig (Württ.) Schönheit in den Ruinen finden

Altensteig. Arne Kopfermann und Martin Dreyer sind am Sonntag, 26. November, ab 17.30 Uhr zu Gast in der JMS-Festhalle in Altensteig und werden im Rahmen einer Konzertlesung Anteil haben lassen an ihrer Lebensgeschichte und ihrer neu gewonnenen Hoffnung. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird für die Deckung der Kosten erbeten.