Altensteig (Württ.) Schnitt hält Obstbäume jung

Altensteig-Walddorf. Ein Schnitt- und Pflegekurs für Obstbäume findet am Samstag, 4. Februar, ab 13.30 Uhr in Altensteig-Walddorf statt. Im Foyer der Gemeindehalle, Badstraße, beginnt der Nachmittag mit einer Einführung in die Grundlagen, die anschließend auf dem Gelände des Streuobstpfads am praktischen Beispiel gezeigt werden.