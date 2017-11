Altensteig (Württ.) Schnell viel gelernt

"Er engagiert sich sehr, auch über die Abteilungsgrenzen hinweg", lobt der Altensteiger Geschäftsführer seinen erfahrensten Verkaufsleiter anlässlich dessen 25-jähriger Betriebszugehörigkeit. Aufgrund seiner Zuverlässigkeit und Fachkompetenz sei der Jubilar bei seinen Kunden, zu denen er ein vorbildliches Verhältnis pflege, sehr gefragt, erklärt Miller. Brenner betreut knapp drei Dutzend alteingesessene Profikunden im Hochbau.

"An meinem Job mag ich die Abwechslung", sagt der Jubilar. Neben dem Verkauf am Telefon und an der Theke sorgen Tätigkeiten im Einkauf und im Lagermanagement für Kurzweil. Außerdem schult Brenner die Auszubildenden im Bereich Hochbau und ist seit 2011 gemeinsam mit einer Kollegin für die Inventur in der Niederlassung verantwortlich.

Nach der Mittleren Reife bewarb sich Brenner für mehrere Ausbildungsstellen zum Kaufmann und zum Technischen Zeichner und erhielt schließlich den wohnsitznahen Job in Altensteig. An die ersten Wochen erinnert sich der Jubilar als anstrengende Zeit zurück. "So habe ich schnell viel gelernt", unterstreicht er.