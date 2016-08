Altensteig. Eine 73-jährige Frau ist am Montag zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Am Brunnenhäusle bestohlen worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte die Seniorin beim Verlassen ihrer Wohnung die Eingangstüre lediglich zugezogen. Vermutungen der Polizei zufolge gelangten die Täter deshalb leichter in die Räume. Anschließend entkamen sie mit Schmuck. Zuvor war die 73-Jährige im Treppenhaus von eine Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren angesprochen worden, die sie fragte, ob sie alleine wohne. Der Teenager – vermutlich aus Osteuropa – wird wie folgt beschrieben: hüftlanges, schwarzes, zu einem Zopf gebundenes Haar, von schlanker Statur. Zeugen, die die junge Frau womöglich mit einem Fahrzeug oder anderen Personen gesehen haben oder selbst bestohlen wurden. werden gebeten, sich unter Telefon 07453/ 9 32 04 60 beim Polizeiposten Altensteig zu melden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Wohnungs- und Haustüren nie nur in Schloss fallen zu lassen, sondern stets abzuschließen.