Altensteig (Württ.) Salonkultur ganz ohne Sofa

Altensteig. Als drei Frauen aus dem Publikum zum Schluss selbstverfasste Gedichte vortrugen und sich ein Anwalt inspiriert fühlte, humoristische Verse von Eugen Roth zu rezitieren, geriet Volkshochschulleiterin Angelika Anding regelrecht ins Schwärmen.

Die Idee, für Menschen mit unterschiedlichen musikalischen und literarischen Begabungen und Fähigkeiten einen öffentlichen Raum zu schaffen, mündete in dem Angebot von Hermann Unsöld, seine Kunsthalle für einen Abend in einen Salon zu verwandeln – zwar ohne Sofa, aber mit genügend anderen Sitzgelegenheiten, umgeben von leuchtenden Installationen, kleinen und großen Malereien an den Wänden, einer Fülle an Bildbänden und Büchern in den Regalen.

Das Unterfangen, die Kultur des 18. bis 20. Jahrhunderts aufleben zu lassen, ohne ihr einen akademisch-elitären Stempel aufzudrücken, dieses Konzept ging voll auf.