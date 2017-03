Altensteig (Württ.) Sängerschwund macht Kluge Sorgen

Altensteig. Höhepunkt war 2016 das gut besuchte Frühlingskonzert zusammen mit dem Liederkranz Emmingen in der Markgrafenhalle. Die Himmelfahrtswanderung führte von Rohrdorf ins Naturfreundehaus nach Nagold. Das traditionelle Brunnenfest mit Ehrungen auf Bezirksebene wurde im Juni gefeiert. Am Stäffleslauf und der Altstadt­hocketse der Skizunft beteiligte sich der Chor mit mehreren Liedbeiträgen vor der evangelischen Stadtkirche.

Auch in diesem Jahr wird es am Himmelfahrtstag, 25. Mai wieder eine Wanderung geben. Am 30. September findet das Jahreskonzert im Bürgersaal des Rathauses unter dem Arbeitstitel "Inselluft" statt. Ein Ausflug – eventuell nur halbtags – steht ebenfalls im Programm.

In 38 Chorproben wurde am Stimmvolumen gefeilt. Veronica Kluge leitet den Altensteiger Gesangverein seit 2000. Ihren Jahresrückblick trug sie wie immer in Gedichtform mit vielen lustigen Randbemerkungen vor. In der Hauptversammlung kündigte die Dirigentin an, dass sie im Herbst nach Peru fliegt – dann müssten die Proben drei Wochen lang ausfallen.