Altensteig (Württ.) Rund 600 Zuhörer begutachten die Bewerber

Albrecht Joos hat keine Zweifel, dem Amt auch ohne Verwaltungsausbildung gewachsen zu sein – zum einen sei die Führungsebene im Rathaus mit hochqualifizierten Mitarbeitern besetzt, und für spezielle verwaltungstechnische Aufgaben gebe es intensive kompakte Fortbildungsangebote. Davon wolle er schon vor Amtsantritt so viele wie möglich besuchen. "Wir brauchen in Altensteig keinen Verwaltungs-Meister, wir brauchen einen Bürgermeister", rief Joos kurz vor Ende seiner Rede – "einen, der die Menschen kennt, der sie verbindet, der nahbar und für die Menschen da ist." Er wolle Präsenz zeigen und offen und ehrlich mit den Bürgern, dem Gemeinderat und den Mitarbeitern umgehen.

Mit Zukunftsplänen konnte indes auch Gerhard Feeß dienen – "der Blick auf das Geleistete in meiner bisherigen Amtszeit ist wichtig, der Blick nach vorne ist entscheidend". Das begonnene Stadtentwicklungskonzept soll in allen Stadtteilen fortgesetzt werden. Feeß schlug vor, dazu 2020 eine Halbzeitbilanz zu ziehen. In zehn Jahren könne man dann die "kleine Gartenschau" nach Altensteig holden – bis dahin sei man städtebaulich bestens aufgestellt und könne "unserer Stadt einen weiteren Schub nach vorne geben". Um die Bürger besser vor Verkehrsbelastungen zu schützen, arbeite man bereits jetzt an einem Lärmaktionsplan für Altensteig, Walddorf und Wart. Und nach dem Scheitern des Centro-Busses im Landkreis Calw schwebe ihm ein Bürgerbus mit ehrenamtlichen Fahrern vor. ein passender Kleinbus dafür stehe bereits bereit.

"Das Ehrenamt ist der Kern der Bürgergesellschaft Altensteig", betonte Feeß. Um dieses zu stärken, würde er gerne die Stelle eines hauptamtlichen Ehrenamtsbeauftragten schaffen, der die Arbeit unterstützt und Aktivitäten koordiniert. Nachdem ein Investor für ein Ärztehaus gefunden sei, stehe die wirklich schwierige Aufgabe erst noch an: Ärzte zu gewinnen.

Altensteig habe bereits heute eine Standortgunst, die es in den kommenden Jahren zu nutzen gilt. Dafür brauche es Finanzkompetenz, Verwaltungserfahrung, Führungsstärke, Unabhängigkeit, Weitblick, Persönlichkeit und Format – "ich erlaube mir, all das für mich in Anspruch zu nehmen".

Beide Kandidaten hatten im Anschluss an ihre Reden 20 Minuten Zeit, um auf Fragen der Bürger zu antworten. Dabei wurde deutlich, dass die gestrichene Osterausstellung im Museum dem einen oder anderen noch schwer im Magen liegt. Aber auch der Öffentliche Personen-Nahverkehr, die Haltung der Bewerber zur unechten Teilortswahl und den Ortschaftsräten und die Kapitalausstattung der Altensteiger Stadtwerke waren Thema.

Versammlungsleiter Uwe Seeger dankte abschließend den rund 600 Zuhörern für ihr Interesse und appellierte vor allem an die Jungwähler, von ihrem Wahlrecht am 12. Februar Gebrauch zu machen.