Altensteig (Württ.) Reformation des Kinderchores

Ein Geschenk waren die Agnes Märker begleiteten und zum letzten Epiphaniaswochenende passenden Stücke aus Benjamin Brittens Ceremony of Carols.

Dem fachkundigen Publikum war nicht entgangen, dass nun jüngere Stimmen die zum Jahreswechsel in die Kantorei übergangene Jugendlichen ersetzen mussten. Sie taten es – ergänzt durch erfahrenere Solisten – mit einer derartigen Hingabe und klanglichen Schönheit, dass selbst Weible vom eigenen Chor tief ergriffen war.

Die von Mathias Hinderer lieblich registrierte Paraphrase Hans Andre Stams über das walisische Suo Gan aus dem 13. Jahrhundert, das während der dortigen protestantischen Reformation (1529 bis 1558) zum Christus-Wiegenlied wurde, ließ den Puls der berührten Zuhörer wieder auf ein träumerisches Normalmaß fallen.

Wolfgang Weible, der zum Sommer den Kinderchor abgeben wird, um die schulische Chorarbeit im palästinensischen Beit Dschala zu übernehmen, hat ihn bestens für seine Reformationskonzerte im südwestdeutschen Raum und im Juni an den Wirkungsstätten Martin Luthers bis hin zur Schlosskirche in Wittenberg vorbereitet. Es war noch nicht Weibles Abschied aus der Altensteiger Stadtkirche. Am 23. Juli wird er abschließend mit seinem Chor einen Gottesdienst mitgestalten. Die Entscheidung Schuler-Meybiers, die Altensteiger Chöre und Musiker noch stärker in ihr Programm einzubinden, dankte das Kirchenschiff mit lang anhaltendem Applaus.

Dieser Trend findet im Auftritt des Altensteiger Jugendsinfonieorchester in der nächsten Stunde der Kirchenmusik am Samstag, 8. April, gemeinsam mit Hoon Jeon-Mittermaier aus Trossingen eine verheißungsvolle Fortsetzung.