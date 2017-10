Altensteig (Württ.) Radweg bringt auch mehr Sicherheit

"Knifflig" stellt sich für den Bauingenieur die Situation beim Trostweg am Ortsende von Egenhausen dar. Damit sich die Radfahrer umsichtig und gefahrlos in den fließenden Verkehr auf der Straße einordnen können, schlug der Planer vor, die L 353 in diesem Bereich zu verschwenken.

Hauser wies darauf hin, dass dadurch 120 Quadratmeter vom gemeindeeigenen Bauplatz in der Nähe wegfielen, was sich bei einem Verkauf negativ auswirke. Bürgermeister Holder kann sich vorstellen, das Ortsschild von Egenhausen ein Stück weit in Richtung Pfalzgafenweiler zu rücken, weil Autofahrer ab dann nur mit Tempo 50 einfahren dürfen. Deswegen will er mit der zuständigen Verkehrsbehörde Kontakt aufnehmen.

"Man könnte dort auch einen stationären Blitzer installieren" wiederholte Gemeinderätin Petra Kirn ihre früher geäußerte Ansicht.

Ein Zuhörer der öffentlichen Sitzung beklagte, dass für ihn als Privatwaldbesitzer mit der Herstellung des Radweges die Möglichkeit genommen werde, nach der Beladung des Langholzfahrzeuges auf die L353 einzubiegen. Er mache ein "altes Recht" geltend.

Das Holz könne man auf vorhandenen Rückewegen abtransportieren, erhielt er vom Planer zur Antwort. Der Rathauschef bot an, sich mit Lamparth zusammenzusetzen, um Detailfragen zu klären. Der Gemeinderat stimmte dem vorgelegten Planentwurf und dem dazugelegtem Erläuterungsbericht ohne Gegenstimmen zu.