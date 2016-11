Altensteig (Württ.) Puppen sind mehr als nur Spielzeug

Altensteig. Am ersten Adventswochenende, gemeinsam mit dem romantischen Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt, öffnet die Weihnachtsausstellung "Puppen aus aller Welt – Spiegel der Kulturen" im Altensteiger Heimatmuseum ihre Pforten. Drei Wochen lang werden Puppen und Figuren aus den großartigen und wertvollen Sammlungen des Stuttgarter Ehepaares Brigitte und Wolfgang Bofinger sowie der Besitzerin des Puppenmuseums, Kornelia Schnee-Hermann, aus Rottweil gezeigt.

Die Schau präsentiert letztmalig in ihrer Gesamtheit die inzwischen durch einzelne Verkäufe auf rund 300 Puppen reduzierte, einmalige und exklusive Sammlung der Buchautoren und Sammler Bofinger. In vielen Jahrzehnten wurde sie rund um den Globus zusammengetragen. Im Anschluss an die Ausstellung soll sie neben Altersgründen auch wegen Platznot weit unter Wert verkauft werden. Die Preise der einzelnen Puppen liegen zwischen fünf und 1500 Euro. Reservierungen sind bereits während der laufenden Ausstellung möglich. Ein separater Verkaufstermin findet im Februar 2017 statt. Vom Erlös gehen zehn Prozent direkt an ein Waisenhaus in Myanmar.

Die vielfältigen Materialien, wie Holz, Flachs, Stoffen, Celluloid oder Porzellan, lassen Rückschlüsse auf die landestypischen Kulturen zu. In ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit als Spielzeug, aber auch Ersatzfigur, Dankbarkeits- oder Fruchtbarkeitssymbol kommen den oft menschlichen Nachbildungen sogar religiöse Bedeutungen zu.