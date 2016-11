Altensteig (Württ.) Puppen eröffnen die Welt der Fantasie

Altensteig. "Puppen aus aller Welt - ein Spiegel der Kulturen" lautet der Titel der diesjährigen Ausstellung. Drei Wochen lang werden Figuren und Modelle aus den wertvollen Sammlungen des Stuttgarter Ehepaares Bofinger und des Puppenmuseums von Kornelia Hermann aus Rottweil auf mehreren Stockwerken zu sehen sein. "Was für ein wunderschönes Thema, was für eine wunderbare Dekoration", geriet der Vorsitzende des Altensteiger Heimat- und Geschichtsvereins, Stephan Henssler ins Schwärmen und überreichte an Museumsleiterin Birgitta Dieterle und ihre Mitstreiterinnen Elke Sautter und Bettina Stierle einen Blumenstrauß. Als Seitenhieb und symbolischen Akt füllte er anschließend ein Glas halbvoll mit Schaumwein, überreichte es an Bürgermeister Feeß und verband damit die (leise) Hoffnung, dass es bald wieder "zu drei Vierteln oder am besten ganz voll ist". Sprich: Die "unter dem Diktat von Sparmaßnahmen" erfolgte Streichung der Osterausstellung sollte bald zurückgenommen werden.

Der Altensteiger Rathauschef ist Vater von zwei Töchtern. Er könne sich noch gut daran erinnern, wie sie mit den Puppen im Arm "in eine Welt der Fantasie eingetaucht sind". Die Figuren würden aber auf alle Altersklassen ihren Reiz ausüben.

Die Sammlung von Brigitte und Wolfgang Bofinger wird letztmalig als Gesamtschau präsentiert. Aus Alters- und wirtschaftlichen Gründen seien sie gezwungen, die vor 30 Jahren begonnene Sammlung aufzugeben, bedauerte das Ehepaar bei der Ausstellungseröffnung. Deshalb werden die Puppen im Schlossmuseum für fünf bis 1500 Euro zum Kauf angeboten.