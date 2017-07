Altensteig (Württ.) Publikum ruft Uhlig fünfmal zurück

Altensteig. Und wenn das mehrmalige Aufrufen und Zugabeforderungen auch zum Metier des Profikünstlers Uhlig aus London gehört, waren der Beifallregen und die Bravorufe ein gerechtes Lob und echte Genugtuung auch für die Laien- und Profimusiker sowie Musikstudenten mit ihren Dirigenten Christoph Harr.

Wie Uhlig nachträglich mit Begeisterung feststellte, freue er sich immer wieder aufs Neue (nun zum 4. Mal in Folge) auf die Zusammenarbeit mit der Altensteiger Mannschaft, und er staunte, wie gründlich die Musiker ihr Pensum in kürzesten Zeit beherrschten. Allein das Kompliment "wunderbar" sprach Bände, und bereits der fulminante Anfang des Klavierkonzerts Nr. 5 in Es-Dur von Ludwig van Beethoven untermauerte die ehrliche Meinung.

Von einer imposanten Klangfülle bis zum gefühlvollen Piano reichte das Dynamik-Spektrum des Orchesters und je nach Musikablauf und Charakter traten die rund 40 Instrumentalisten in den Vordergrund oder zogen sich zurück, um dem Solisten Vortritt zu geben oder mit dem Klavier einen Dialog zu führen. Leichte Verzögerungen wirkten organisch, sie folgten der interpretatorischen Linie von Uhlig, der dem poetischen zweiten Satz durch die bezaubernde Melodieführung manch romantische Züge im Chopinschen Geiste verlieh.