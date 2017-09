Altensteig (Württ.) Prachtstücke laufen außer Konkurrenz

Auf dem Bauernmarkt konnte man sich mit Pflaumen und Äpfeln eindecken, angeboten wurden außerdem selbstangebaute Mini-Eiertomaten, roter und gelber Paprika, Wirsingkohl und die Speisekartoffel "Annabel". Am Stand vom Kräuterhof Roller aus Ettmannsweiler fiel der Blick auf Mädesüß-Gelee, Brennesselsamen, Wohlfühltee aus grünem Hafer, Basilika und Zitronenverbene, Honig und Biokartoffeln. Die Metzgerei Hauser aus Egenhausen pries an ihrem Verkaufswagen frischgeschlachtetes Wild und trocken am Knochen gereiftes Dry Aged-Rindfleisch aus dem Allgäu an. Am Weltstand hatten Margit Spreng, Sonja Großmann, Angelika Borrmann und Helmar Haizmann fair gehandelten" Kaffee aus Brasilien, Tee aus Indien, Reis aus Bolivien und Schokolade aus Kamerun im Angebot.