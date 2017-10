Altensteig (Württ.) Pianistin bringt die Stille und den Sturm

Zu ihrem Klavierrecital im Schwarzwald reiste die Solistin des jüngsten Altensteiger Meisterkonzerts direkt aus Berlin an, wo sie mit Riesenerfolg auf persönliche Einladung des ehemaligen Präsidenten des Bundestags Norbert Lammert ein Kammerkonzert mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin spielte.

Nach Altensteig brachte die umjubelte Künstlerin ein Recital-Programm unter dem Titel "Stille und Sturm" mit. Als tiefgründige und forschende Interpretin ging Markovina die repräsentativen Werke aus drei Epochen auf ihre besondere Weise an, indem sie Hintergründe der stilistisch unterschiedlichen Musikstile und Charaktermerkmale der Komponisten aus dem historisch-psychologischen Blickwinkel beleuchtete. Den gemeinsamen Nenner der Interpretationslinie bildeten die profunden Kenntnisse der Musikliteraturgeschichte, Vorstellungskraft sowie virtuose Klaviertechnik, authentische Emotionalität und kontrastreiche, in ihrer Vielfalt geradezu kühne Dynamik.

Während in der Sonate c-Moll und Rondo G-Dur der neue "Einfühlsame Stil" mit den noch barocken Behängen das Musikbildnis des Komponisten Carl Philipp Emmanuel Bach bestimmte, dominierten in der Ballade g-Moll und Andante Spianato et Grande Polonaise Brilliante von Frédéric Chopin der Reichtum der Emotionen und romantische Virtuosität. Mit beinahe grenzenloser Hingabe, fast schlafwandlerisch und doch expressiv, wechselte Markovina die Spannungsintensität, von inniger Zärtlichkeit bis zu stürmischen Leidenschaftsausbrüchen im schier hemmungslosen Fortissimo.