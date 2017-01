Altensteig (Württ.) Orgel und Kinderstimmen lassen Kirche klingen

Claus Gunter Biegert besuchte zahlreiche Kurse für Chorleitung (Manfred Schreier, Dieter Kurz, Martin Behrmann) und Orgel (Harald Vogel). Er wirkte mit bei Rundfunkaufnahmen für den SWF als Organist und Dirigent. Mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz verwirklichte er schon zahlreiche Projekte im sinfonischen und chorsinfonischen Bereich.

Der Christophorus-Kinderchor Altensteig unter der Leitung von Wolfgang Weible wird die Stunde der Kirchenmusik ebenfalls mitgestalten. Dieser Chor ist schon seit den 60er-Jahren, damals unter der Leitung von Jürg Wieber, in der Stadtkirche Altensteig zu hören. Dem Kinderchor gehören etwa 50 Schülerinnen und Schüler der Chorklassen sechs bis acht des Christophorus-Gymnasiums Altensteig an, die zwischenzeitlich mehr als 15 Auftritte in einem Schuljahr bestreiten. Konzertreisen führten den Kinderchor nach Belgien, Tschechien, Südfrankreich, Spanien und England. Während der Internationalen Händeltage in Karlsruhe 2013 errangen die Sängerinnen und Sänger aus Altensteig den zweiten Preis beim Barockmusikwettbewerb. Der bisher größte Erfolg von Wolfgang Weible und seinem Ensemble war 2014 der zweite Platz beim Deutschen Chorwettbewerb in Weimar. Im Oktober 2015 ersang der Chor einen ersten Platz beim Silcher-Wettbewerb in Weinstadt. Begleitet wird der Chor von Matthias Hinderer (Orgel), Agnes Märker (Harfe) und Susanne Schuler-Meybier (Querflöte).

Der Christophorus-Kinderchor wird Werke von Schütz, Tallis, Staden, Martin Luther und Benjamin Britten interpretieren. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.