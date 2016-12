Altensteig (Württ.) Ökologie und Ökonomie vereint

An einem Teil dieses Gesamtkonzepts arbeiten derzeit die Experten auch im Kreis Calw, wie etwa Johannes Fünfgeld, Leiter des Forstbezirks Nagold, und Thomas Merklinger, Revierleiter in Altensteig und Egenhausen. Dieser Teil nennt sich "Alt- und Totholz-Konzept". Der hat zum Ziel, genau diese Holzarten im Wald gezielt zu erhalten, beziehungsweise zu schaffen, weil diese als Lebensraum für etliche schützenswerte Tierarten wie Spechte, Fledermäuse oder Käfer dienen. In einem wirtschaftlich genützten Wald würde dieses Holz überhaupt nicht entstehen, weil die Bäume vor der Alt- oder Totholzphase aus dem Wald entfernt werden. "Ein Mittel dazu ist die Ausweisung von so genannten Waldrefugien", erklärt Johannes Fünfgeld. Kleine Waldflächen im Staatswald ab einem Hektar Größe, die sich künftig selbst überlassen werden, und auf denen kein Holz gemacht werden darf. Über den Kreis verteilt sollen 500 Hektar zu solchen Refugien werden, erklärt Stierle.

Darüber hinaus soll es noch viel kleinere Schutzflächen geben: so genannte Habitatbaumgruppen. Gruppen von etwa 15 vornehmlich älteren Bäumen auf einer Fläche von einem Hektar, die auch für einen Verkauf nicht mehr interessant sind und die der Alterung und dem Verfall überlassen werden.

Habitatbäume werden mit GPS erfasst

Welche Bäume das sein können, das festzulegen ist Aufgabe von Revierförstern wie Thomas Merklinger, der an diesem Tag in der Nähe von Egenhausen unter anderem eine betagte Buche mit dem "H" für Habitatbaum auszeichnet und auch einige Bäume in der Umgebung. Die alle werden nicht nur mit Farbe gekennzeichnet, sondern auch per GPS erfasst und kartografiert – "wenn das GPS funktionieren würde", wie Merklinger an diesem Morgen leicht angesäuert ergänzt.

Ein Punkt, der in diesem Zusammenhang für den Förster eine ziemlich erhebliche Rolle spielt, ist die Sicherheit. Denn die geschützten und dann verfallenden Bäume dürfen nie Fußgänger oder auch Autofahrer auf Straßen gefährden.

Derzeit sind im Kreis Calw rund 1000 solcher Habitatgruppen erfasst. "Das Ziel liegt bei gut 3200 Gruppen", wie Karl-Heinz Stierle vom Calwer Landratsamt erklärt. Vor den Revierleitern liegt also noch jede Menge Arbeit, um das Konzept komplett umzusetzen.