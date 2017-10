Altensteig (Württ.) Noseck klagt "bis zur letzten Instanz"

Altensteig. "Ich werde bis zur letzten Instanz klagen", kündigt er an. Einen Fachanwalt habe er bereits eingeschaltet. Der Diplom-Ingenieur ist einer von fünf direkten Anrainern des Seniorenzentrums in der Altensteiger Oberstadt. Zu einem "Informations- und Aufklärungstreffen" hatte Noseck ins Café Fresh eingeladen. Vor 20 Zuhörern erläuterte Noseck seine Bedenken und Vorbehalte.

Was ihn hauptsächlich stört, sind zwei geplante Neubauten auf dem Gelände des Pflegeheims mit Grundflächen von 25 Meter mal 15 Meter und zehn Meter mal 40 Meter. Dass die Angrenzer über die erneute Auslegung des Bebauungsplans nicht benachrichtigt worden seien, obgleich sich inzwischen "wesentliche Änderungen" ergeben hätten, sei nicht korrekt gewesen.

Bei den Grundstücken für die Neubauten würden Angaben über die Baugrenzen und Baulinien fehlen, ebenso bei den geplanten Gebäuden die Zahl der Wohneinheiten. Die Traufhöhe von neuneinhalb Metern entspreche nicht den tatsächlichen Gegebenheiten, weil von einer speziellen Berechnungsgrundlage ausgegangen worden sei. Noseck: "In Wirklichkeit sind es elf Meter und mit Fotovoltaik-Anlage sogar zwölf Meter". Kritik übt Noseck auch an der ausgewählten Zufahrt in die Tiefgarage, sie müsse aus Lärmschutzgründen anders gelegt werden.