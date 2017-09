Altensteig (Württ.) Neuer Spielplatz ist maßgeschneidert

Altensteig-Hornberg. Musikschulleiter Tobias Steeb ließ zu Beginn auf der Trompete die Europahymne erklingen. Er wurde begleitet von mehreren Musizierenden auf Saxofon, Querflöte und Gitarre.

"Komm mit ins Abenteuerland", zitierte Ortsvorsteherin Martina Wurster ein bekanntes Lied der Gruppe Pur ihre Begrüßungsrede vor zahlreichen Gästen, darunter viele Kinder, die es gar nicht erbwarten konnten, die neuen Spielgeräte auszuprobieren. "Wir setzen ein Zeichen mit diesem neuen Spielplatz, an dem lange geplant, vorbereitet und gearbeitet wurde", ist sich die Ortsvorsteherin sicher. Das Projekt sei der erste Tagesordnungspunkt im Ortschaftsrat gewesen, als sie das Amt 2014 angetreten hat.Jetzt finde es mit der feierlichen Übergabe an die Bevölkerung seinen Abschluss. Alte Spielgeräte wurden aus Sicherheitsgründen entfernt, die alte Eiche wurde überprüft und durch einen Rückschnitt in ein ausgewogenes Gleichgewicht gebracht.

Auf dem Spielplatz hat sich seit dem vergangenen Sommer viel getan. Eine Holzwippe, die Seilbahn und ein Kleinkinderspielgerät sind schon seit längerem in Betrieb. Neu hinzugekommen ist eine große Abenteuer-Multifunktions-Spielkombination, die zum Klettern, Balancieren und Entlanghangeln einlädt. Rund um den riesigen Eichenbaum wurden massive Holzbänke zum Verweilen angebracht, und am Grillplatz gibt es inzwischen auch neue Sitzgelegenheiten.