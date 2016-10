Altensteig (Württ.) Neubau hat die Gemeinschaft gestärkt

Egenhausen. Benjamin Finis versagte beim Rückblick auf das Drama am 20. Februar 2015 die Stimme, als der fast fertiggestellte An- und Umbau des Sportheims ein Raub der Flammen wurde und mit welcher Energie man den Wiederaufbau in Angriff genommen habe – getragen von einer Welle der Hilfsbereitschaft. Als die Bilder besonders fleißiger Bauhelfer im Festzelt auf eine Leinwand geworfen wurden, wollte der Beifall nicht enden. Überhaupt hatte der FC-Vorsitzende den Eindruck, dass durch den Neubau nicht nur das Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Fußballclubs, sondern in ganz Egenhausen gestärkt worden sei.

Darauf kam auch Bürgermeister Sven Holder zu sprechen – die Gemeinde hat 140 000 Euro für den Wiederaufbau zur Verfügung gestellt. Mit "sensationellen Veranstaltungen" – von der Autogrammstunde mit dem Fußball-Nationalspielers Mustafi, dem Spiel einer Fußballauswahl gegen die Traditionself des VfB Stuttgart bis zu musikalischen Benefizveranstaltungen – habe der Verein selbst viel unternommen, um Geld für das "schönste und modernste Sportheim weit und breit" einzunehmen. Holder: "Was hier geleistet wurde, ist einzigartig." Als Geschenk hatte der Rathauschef eine Fußball-Skulptur ins Festzelt mitgebracht, die feierlich enthüllt wurde.

Sportkreis-Präsident Volker Schuler hatte bei Vereinen der Umgebung mit Erfolg um Spenden gebeten. Die Einweihung des Sportheims sei deshalb nicht nur für den FC Egenhausen sondern für alle Fußballer im Kreis Calw "ein großer Tag".