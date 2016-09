Altensteig (Württ.) Nahaufnahmen zeigen wunderbaren Kosmos

Herbert Heimerl ist eigentlich Industrie-Fotograf. Grafik-Designer. Arbeitet für Firmen in ganz Deutschland, macht Websites, Broschüren, Werbe-Prospekte. Da liebt er die Technik, die er für seine Kunden illustrieren und erklären darf. Früher hat er selbst viel mit Technik gearbeitet, bevor er seine Leidenschaft – das Fotografieren, das Gestalten – zu seinem Beruf machte. Sein Leben kennt aber auch Schicksalsschläge. Als Kind, Jugendlicher die Scheidung der Eltern zum Beispiel. Das Scheitern seiner eigenen ersten Ehe. Als 15-Jähriger fing er an zu malen, experimentierte mit allem, was er zu Bildern machen konnte. Übers Malen kam er zur Fotografie, lieh sich in jungen Jahren oft "die Revueflex meines Vater" aus. Machte auch Filme – auf Super-8.

"Es war meine Art, mit meinen Problemen und Schicksalsschlägen umzugehen.“ Ein kreatives Ventil. Er schreibe auch Gedichte. Mit 20 gab er zusammen mit einem Freund einen eigenen Gedichtband heraus. "Psalmen-Gedichte" seien es heute: "Manches lässt sich eben nicht in Bildern ausdrücken, was ich empfinde. Das muss ich aufschreiben." Auf seine Art. Zwiesprache mit seinem Gott. In Schönheit und Ordnung der Worte.

Überhaupt – Ordnung. Und Schönheit. Sie scheinen die Leitmotive in Heimerls Leben zu sein, auch in seinen Bildern und Fotografien."Ja, ich tanke Kraft, wenn ich hinausgehe in die Natur zum Fotografieren. Das ist meine Art, meine Batterien wieder aufzuladen." Die atemberaubende Schöpfung entdecken um uns herum. Nahrung für die Seele. "Das macht richtig satt", sei richtig schön – die "totale Befriedigung".

Ein Kundenauftrag führt ihn zu seinem Steckenpferd

Durch einen Kundenauftrag sei er zur Makro-Fotografie gekommen, erzählt der 51-Jährige: "Es ging um Mikrofiltration in der Wasseraufbereitung." Heimerl und sein damaliges Team sollten diese Nano-Strukturen der Filter fürs Marketing des Herstellers sichtbar machen. Vergrößerten die Aufnahmen dieser winzigsten Strukturen, bis das Auge sie erkennen konnte. Ein "Erweckungs-", ein Heureka-Erlebnis für Heimerl. "Es war unglaublich faszinierend, was für eine Welt sich da auftat."

Seitdem gehört vor allem in seiner Freizeit seine ganze Aufmerksamkeit diesem Mikro-Kosmos, den er mit seiner Makro-Fotografie sichtbar machen kann. Wobei er seine Motive nie suche – "ich finde sie einfach bei meinen Streifzügen durch die Natur".

Seit fünf Jahren ist der Schwarzwald, vor allem der Nordschwarzwald, sein Revier für diese Leidenschaft. Er sei hergekommen für einen Neuanfang nach einem weiteren dieser Schicksalsschläge. Wobei der Schwarzwald für ihn "Terra incognita" gewesen sei – unbekanntes Land. Das er erst für sich entdecken musste. Was er fand: "Eine unglaubliche, vielfältige Natur. Vielfältiger, unberührter, abwechslungsreicher als alles andere, was ich bisher kannte."

Er sei in München geboren worden, am Tegernsee aufgewachsen, habe lange Jahre im Fränkischen gelebt. Nirgendwo aber habe er diesen Motiv-Reichtum entdecken können wie hier. Schon allein vor seiner Haustür in Garrweiler, wo er seit vier Jahren lebe.

Die Kalender, die er aus seinen Makro-Fotos schon seit ein paar Jahren mache, entsprängen dem Wunsch, die Schönheit und die Empfindungen, die diese Bilder beim Betrachter auslösen, zu teilen. Ursprünglich seien es Geschenke für Kunden, Familie und Freunde gewesen. Aus der positiven Resonanz sei die Idee entstanden, diesen "unbekannten Schwarzwald" auch andern "offenen Augen" zugänglich zu machen. Erhältlich ist "Makro Schwarzwald 2017 – SchwarzWald einmal anders" in Buchhandlungen der Region oder über die Website des Fotografen.

Weitere Informationen: www.herbert-heimerl.de