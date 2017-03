Altensteig (Württ.) Nachfrage nach Neuaufnahmen lässt sich nicht stillen

In diesem Jahr stehen Einzelmeisterschaften der Turner in Nagold ebenso auf dem Plan wie Papiersammlungen am 25. März, Mannschaftswettkämpfe in Straubenhardt am 2. April und die Ausrichtung des Gau Kinderturnfestes am 2. Juli in Altensteig.

Nachdem auch die Turnwartin, beide Kinderturnwarte, Jugendsprecher und die Damengymnastikgruppe ihre Jahresrückblicke vorgestellt hatten, präsentierte Kassier Manuela Mast die finanzielle Situation. Der Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet, und der Vorsitzende Helmut Armbruster legte sein Amt nieder, kandidierte aber gleichzeitig für das Amt des Stellvertreters.

Bürgermeister Gerhard Feeß verdeutlichte die Sonderstellung der Turnabteilung, die eine hohe Attraktivität genieße. Er dankte Armbruster für 22 Jahre Engagement an vorderster Stelle.

Bei den Wahlen wurden alle Wahlvorschläge einstimmig bestätigt. Die bisher vakante Position des Turnwarts wurde mit Christian Bötel besetzt. Matthias Ridder wird zweiter stellvertretender Abteilungsleiter und Anke Mönch dritte Beisitzende. Jugendsprecher wird Mirjam Skobowsky und Beatrix Bossenmaier prüft künftig gemeinsam mit Susanne Braun die Kasse. Alle weiteren Amtshinhaber wurdne bestätigt.

Ohne Gegenstimmen beschloss die Mitgliederversammlung eine Beitragsanpassung von jährlich vier bis sechs Euro. Dies gilt nicht für passive Mitglieder und das zweite Kind.

Conny Kirn, die zur Abteilungsleiterin gewählt wurde, übernahm den Vorsitz der Mitgliederversammlung und überreichte im Anschluss ein kleines Abschiedsgeschenk an Armbruster. Am Ende wurden viele Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft geehrt und erhielten eine Urkunde.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Alexander Belser, Larissa Braun, Laura Eckhard, Felicia Killguss, Pia Kirn, Alexander Maier, Sina Schlei, Johanna Stickel, Sabrina Banik, Christian Bötel, Evelyn Bötel, Joelle Braun, Laura Carusillo, Anita Fischmann, Maurice Freudenmann, Simone Gauss, Josia Hubschneider, Matthias Ridder und Luis Schöller geehrt.

Seit 15 Jahren Mitglied sind: Gerlinde Baumgart, Jana Lipinski, Leonie Lipinski und Angelina Wandscheid; 20 Jahre: Nadja Großmann, Michaela Kern, Markus Kirn und Daniel Wolber.

25 Jahre Mitgliedschaft haben Klaus Peter Fuchtel, Heidi Arnold, Manuela Mast und Lilli Schnierlem,30 Jahre Susanne Braun, Heiko Hammer und Cäcilia Spies.

Für 35 Jahre wurden Elsbeth Braun, Ursula Ziefle, Gertrud Braun, Rolf Krauth jun., Ute Krauth und Martina Rentschler geehrt, für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Hans Jörg Schuler geerht, für 45 Jahre Geisler Gerhardt und Conny Kirn