Altensteig (Württ.) Musikschule gewährt Einblicke

Die Streicher, also Violine, Bratsche, Violoncello und Kontrabass proben bis Donnerstag und freuen sich auf viele kleine und große Interessenten.

Die Ensemble-Proben finden fast alle im Podium der Musikschule am Rathausplatz statt. Am heutigen Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr probt das Jugendblasorchester. Am Freitag, zwischen 13.45 und 14.30 Uhr ist noch Gelegenheit, der Probe der Mittelstufenorchester-Streicher beizuwohnen. Ebenfalls am Freitag, zwischen 14 und 15 Uhr probt der Jungbläser-Posaunenchor im Gemeindehaus K 13 bei der Stadtkirche.

Ein besonderer Leckerbissen, der von der Musikschule Altensteig während der offenen Woche zum ersten Mal in dieser Form angeboten wird, ist das Schülervorspiel "Querschnitt", das am heutigen Mittwoch ab 18.45 Uhr im Podium der Musikschule stattfindet.

Alle Termine können der Homepage der Musikschule www.musikschule-altensteig.de entnommen werden.