Altensteig (Württ.) Musiker unterstützen Renovierung

Altensteigdorf. Das staatliche Gebäude in Altensteigdorf seit August dieses Jahres renoviert. Seelsorgerin Dorothea Jung ist in das angemietete Haus Allmandweg 4 umgezogen. Dort befindet sich in der Übergangszeit auch das Pfarrbüro. Fachleute rechnen damit, dass die Sanierung im Frühsommer 2017 abgeschlossen sein wird. Die Kosten belaufen sich auf rund 350 000 Euro. Zehn Prozent muss die Gemeinde aus Eigenmitteln beisteuern.

Der Betrag von 35 000 Euro sei für eine Gemeinde mit 507 evangelischen Christen in Altensteigdorf/Überberg und 265 in Berneck nur schwer zu stemmen, waren sich die Musiktreibenden einig und organisierten ein Benefizkonzert, das von Verena Marx an der Orgel mit "Folk Tune" des englischen Komponisten Percy William Whitlock eröffnet wurde.

Der noch junge Bläserkreis intonierte – ohne Dirigent – nach "Highland Cathedral" mit "Amazing Grace" ein geistliches Lied, das zu den beliebtesten auf der Welt zählt. Besonders dafür gab es in der Remigiuskirche starken Applaus.