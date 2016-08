Altensteig (Württ.) Musiker treffen in Rumänien Altensteiger

Jeden Tag an einem anderen Ort, immer wieder Begegnungen mit äußerst engagierten Menschen, der Tag der offenen Tür im Kinderheim der "Tabaluga"-Stiftung in Radeln, die Besichtigung Kronstadts mit der berühmten schwarzen Kirche und der große Auftritt bei der offiziellen Feier in Keisd ließen die Musiker bei jedem Auftritt zur Höchstform auflaufen.

Als am letzten Abend der Reise die Musiker aus dem Schwarzwald zusammen mit der Band Trio Saxones, die drei evangelische Pfarrer aus Siebenbürgen gegründet haben, das Publikum regelrecht aufgemischt haben, konnte die Stadtkapelle zum Abschluss dieser unvergesslichen Reise noch ein besinnliches Konzert im Burghof von Meschendorf gestalten.

Die Musiker zeigten sich rundum begeistert von der Veranstaltung und den interessanten Erfahrungen vor Ort. Man konnte einen kleinen Beitrag zur Einheit Europas leisten. Nicht nur die Begegnung mit Peter Maffay (wir berichteten) war ein Höhepunkt für die Altensteiger Musiker. Die Besucher der Kulturwoche waren äußerst angetan von den hochprofessionellen Auftritten der Musiker aus dem Schwarzwald.

Die Anwesenheit des deutschen Botschafters Werner Lauk, der an drei Tagen das Festival begleitete und bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Nähe der Musiker suchte, war nicht nur für Stadtmusikdirektor Josef Stritt eine große Auszeichnung.

Der gebürtige Altensteiger Werner Lauk stammt aus dem ehemaligen Buchladen Lauk in der Poststraße, machte sein Abitur am Christophorus-Gymnasium und studierte Volkswirtschaft, bevor er in den diplomatischen Dienst eintrat. Nach Stationen im Auswärtigen Amt war er in diversen bedeutsamen Verwendungen im Dienst der Bundesrepublik Deutschland unterwegs – so als Gesandter in Riad, als Leiter der Wirtschaftsabteilung in Peking, als Generalkonsul in Hongkong, als Botschafter in Afghanistan und seit 2013 als Botschafter in Rumänien. 2011 wurde Werner Lauk mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Verständlich, dass die Freude über das Zusammentreffen mit dem prominenten Altensteiger riesengroß war. Der Botschafter gab herzliche Grüße an seinen langjährigen Wegbegleiter und Initiator der Musikerreise, Hans- Joachim Fuchtel, mit auf den Weg. Dirigent Josef Stritt: "Kein Problem, ist ja mein Nachbar."