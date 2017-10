Altensteig (Württ.) Musikalisch durch ferne Länder

Altensteig. Das Morgenlicht in Irland, tropischen Strände auf Kuba, die Hymne der Zulu, das russische Vater unser, der Frauenheld Colàs, der Musiker Habanero, der noch einmal ein bestimmtes Lied spielen soll, die schönen Frauen der Osterinsel: Dirigentin Verònica Kluge hatte beim Repertoire einen weiten Bogen gespannt, melancholische und fröhliche, schwungvolle und langsame Titel ausgesucht und einen bunten Melodienstrauß geflochten. Die gebürtige Argentinierin reist in einigen Wochen mit 26 Sängerinnen und Sänger vom Kniebis-Nagold-Chorverband nach Peru. Geplant sind mehrere Auftritte. Ein Teil des Tourneeprogramms wurde im Bürgersaal zu Gehör gebracht.

In 20 Proben hatte der Liederkranz auf das Herbstkonzert hingearbeitet. Bereits früher eingeübte Stücke wurden aufgefrischt und neue Titel konzentriert einstudiert. Auffällig war, dass sie nicht mehr auswendig, sondern mit Notenblatt gesungen wurden und der gemischte Chor kleiner geworden ist. Zum öffentlichen Auftritt hatte man deshalb Beatrix Bossenmaier-Theurer (Alt) vom Altensteiger Vokalensemble und Albrecht Joos (Tenor), dem früheren Mitglied der Christophorus-Kantorei, als Verstärkung "ausgeliehen". Nicht so Klavierbegleiter Thomas Früchtl, er gehört, wenn man so sagen will, inzwischen zum festen Bestand.

Nach dem vom Gastgeber intonierten Hinweis "Mit Musik geht alles besser" und dem Versprechen von Schlagersänger Peter Rubin "Wir zwei fahren irgendwohin, wo ich ganz allein mit dir bin" waren drei wunderschöne Weisen aus Irland, der getragenen "Irischen Segen", das stimmungsvollen "Morgenlicht" und der Aufforderung "Zieh ich in die Welt" (Solistin: Sabrina Klaiss, Tochter der Liederkranzvorsitzenden Claudia Klaiss) ein erster Höhepunkt. Beeindruckend kraftvoll war auch das anschließende Solo von Carlos Kluge im weltberühmten Song von Frank Sinatra "New York, New York". Der Sohn von Verònica Kluge sollte im Laufe des Konzertabends als Tenor noch einige Male glänzen.