Altensteig (Württ.) Mode für guten Zweck

Sozusagen als Betuk-Botschafter gastierte jüngst der Balinger Erstliga-Spieler Felix König in der Altensteiger Eichwaldhalle und erläuterte die Ziele der Stiftung. So wird unter der Regie der Betuk-Gründer faire und nachhaltige Mode produziert – unter anderem aus Bio-Baumwolle oder recycelten Plastikflaschen. Der Clou dabei: Von jedem verkauften Artikel fließen fünf Euro in unterschiedliche soziale Projekte – wie beispielsweise an die Lebenshilfe oder zum Brunnenbau in Afrika.

"Ziel ist es, die Welt ein Stück besser zu machen", erklärt Felix König, der als Balinger Eigengewächs bereits seit acht Jahren zum Kader der "Gallier von der Alb" gehört. Toll findet er es ebenso, wenn sich ein ganzer Verein hinter die gute Sache stellt. Zustande gekommen war der Kontakt nach Altensteig durch Duska Celan über die sozialen Netzwerke, doch ist Felix König in Altensteig kein Unbekannter, sondern Dauergast mit dem HBW Balingen/Weilstetten beim S-Cup der TSV-Handballer.

"Ich habe mich voll mit dem Projekt identifiziert, weil es eine supergute Sache ist", bekennt die Jugendtrainerin. Deshalb warb sie im TSV Altensteig für die Stiftung. Fast auf Anhieb kamen gut 30 Betuk-Supporter beim TSV Altensteig zusammen.