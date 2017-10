Altensteig (Württ.) Mitgliederzahl und Einzugsgebiet wachsen kontinuierlich

Mit dabei waren die Übungsleiterinnen Gabriele Bormann und Kerstin Alber sowie die Ärzte Ursula Utters, Gabriele Kohl, Luitgard Hector, Bernhard Utters, Robert Hector (sie sind bei den Trainingsabenden anwesend) und Walter Hauser aus Egenhausen, eins von 16 Gründungsmitgliedern. Er wurde damals zum Schatzmeister gewählt und Krumrey zum ersten Vorsitzenden.

Die Mitgliederzahl nahm jedes Jahr zu, so dass 1998 eine zweite Herzsportgruppe gebildet werden musste. Das Einzugsgebiet reicht heute von Pfalzgrafenweiler bis Bad Wildbad, von Neubulach bis Haiterbach. Aus der Statistik geht hervor, dass in 30 Jahren 213 Patienten die Übungsabende der Altensteiger TSV-Herzsportgruppe besucht haben.

Die Ziele der Rehabilitationsmaßnahmen sind für Krumrey gleichgeblieben: Wahrnehmung der individuellen Leistungsfähigkeit, Vermeidung der Pflegebedürftigkeit und – für ihn ebenso wichtig – "Steigerung der Lebensfreude in einer fröhlichen Gemeinschaft". Wichtig ist für den Vorsitzenden, dass die betroffenen Patienten "regelmäßig und möglichst ein Leben lang an den Übungsabenden teilnehmen". Sie finden wöchentlich am Mittwoch ab 19 Uhr in zwei Gruppen statt.