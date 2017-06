Altensteig (Württ.) Miteinander ist eine Herausforderung

Altensteig. Beide sind Mitarbeiter der sozialen Einrichtung Seehaus mit Stammsitz in Leonberg. In Altensteig kümmert sich der eingetragene Verein um minderjährige Flüchtlinge in einer Wohngemeinschaft, begleitet straffällig gewordene Jugendliche bei der Ableistung von Sozialstunden und ist in der Opfer- und Traumaberatung aktiv.

Das Haus gehört dem Jugend-, Missions- und Sozialwerk (JMS). Ursprünglich sollten dort junge, ledige Mütter eine Bleibe finden. Das Aufgabengebiet hat sich geändert.

Seit Juni 2016 ist das Seehaus der Mieter. Die Flüchtlinge wurden vom Jugendamt Calw zugewiesen, sie besitzen eine einjährige Aufenthaltserlaubnis und genießen subsidiären Schutz. Was soviel heißt wie: Sie können nicht in ihr Herkunftsland abgeschoben werden, wenn dort Leib und Leben in Gefahr sind.