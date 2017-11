Altensteig (Württ.) Mit Löffeln mischen die Gäste mit

Der Christophorus-Kinderchor Altensteig zwitscherte, auf dem Klavier von Michael Nonnenmann begleitet, der nach dem Wechsel von Wolfgang Weible an eine Schule in Palästina die Regie übernommen hat, drei fröhliche Lieder – besonders die temperamentvolle Weise aus Spanien kam beim Publikum gut an.

Sodann wurden auf der Bühne Matten ausgerollt. Junge Turner des TSV Altensteig schlugen Purzelbäume und begeisterten mit rasantem Flickflack. Mirjam Skobowsky hatte ein wachsames Auge darauf, dass alle Übungsteile klappten.

Die Schauspielerin Lea Kirn aus Altensteig glänzte Tage zuvor in August Strindbergs Theaterstück "Fräulein Julie" im alten E-Werk – in der Markgrafenhalle sang sie mit ausdrucksvoller Stimme "Mein Ritter" aus dem Musical Ludwig II".

Ein weiterer Höhepunkt war das halbstündige Gastspiel von Bernd Gnann aus dem kleinen Dörfchen Reichenbach bei Bad Schussenried. Der Schauspieler hat in 15 Tatort-Filmen mitgespielt, gehörte zehn Jahre dem Ensemble des Staatstheaters Stuttgart an, ist Hörfunksprecher, Moderator, Kabarettist und neuerdings Geschäftsführer von Baden-TV. Vor 15 Jahren hat er angefangen, Gedichte des Komikers Heinz Erhard und anderer humoriger Literaten zu sammeln und zieht jetzt mit dem Programm "Die Made im Speck" durch die Lande. In der Markgrafenhalle amüsierte er sein Publikum mit dem Aufsagen "sauguter" Gedichte schwäbischer Humoristen, glossierte die Dorfpolitik am Stammtisch, witzelte über Zeitgenossen und ihre Marotten. Als Zugabe verwandelte sich Gnann mit Perücke und schwarzem, langem Kleid in Mireille Mathieu, zog Grimassen und trällerte die größten Erfolge der französischen Sängerin.

Wie üblich beim Seniorennachmittag, gewährte Bürgermeister Gerhard Feeß Einblicke in die Kommunalpolitik, berichtete von Baumaßnahmen, warf einen Blick in die Zukunft. Er erklärte, dass sich der geplante Umbau des Altensteiger Postplatzes verzögert, weil zuerst die Kaufhausbrücke saniert werden müsse, dass 2018 der Gymnastikraum der Hohenberghalle saniert werde und danach die Friedrich-Boysen-Realschule einen Anbau erhält.

Hartmut Ludwig leitet seit zehn Jahren die Sparkasse in Altensteig. Er begründete die notwendige Generalsanierung der Bank in der Rosenstraße mit technischen und räumlichen Erfordernissen. Nach drei Stunden fuhren die Busse wieder an der Markgrafenhalle vor und brachten die Senioren zurück in ihre Stadtteile. Viele hielten Alpenveilchen in der Hand, die als Erinnerung an den Seniorennachmittag kostenlos mit nach Hause genommen werden durften.