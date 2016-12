Altensteig (Württ.) Mit Kantorei-Konzert beginnt das Fest

Ehepaar Schuler-Meybier steuert zwei Stücke zum Programm bei

Eine Klasse für sich bewies die Kantorei in Jan Sandströms zeitgenössischer Neubearbeitung von "Es ist ein Ros entsprungen", wo sich die nacheinander einsetzenden Stimmen wie aufblühende Rosenblätter entfalteten und zu in ihrer dissonanten Kraft lieblichen Akkorden vereinigten. Gleich im Anschluss ertönte dasselbe Lied (in der ursprünglichen Fassung von Michael Prätorius) im Wechselgesang zwischen Chor und Publikum, dem folgte die Orgelimpression "Il Natale in Sicilia" (Pietro Yon) in zarter Registrierung und einfühlsamer Interpretation von Susanne Schuler-Meybier. Der Stimmbildner der Kantorei Eberhard Schuler-Meybier bestätigte mit "Die Könige" (Peter Cornelius) die Ausdruckskraft seines tragenden Tenortimbres.

Klar und durchsichtig, wie von Lichtstrahlen überflutet und irreal abhebend erschienen die leuchtenden Chorstimmen in "Lux aurumque" (Eric Whitacre), dann stellten die singenden Gymnasiasten "O magnum mysterium" (Morten Lauridsen) als Anbetung des Neugeborenen in beeindruckender Weise und in einer so reichen dynamischen Bandbreite vor, dass sie bei dem letzten angehauchten Akkord die Luft quasi zum Flimmern brachten.

Angesichts so einer Topleistung, zu der mehrere, auch fremdsprachige Weihnachtsweisen gehörten, übertrumpfte die Gesangsreinheit und allgemeine Präzision die wenigen, kaum merklichen Ungereimtheiten, so dass weder die minimalen Tonhöhe-Abweichungen noch winziges Zögern bei einigen Einsätzen die herausragende Gesamtqualität des Live-Gesangs keinesfalls beeinflussten.

Das letzte Lied erklingt bei Kerzenlicht

Nach minutenlangem Beifall ging die Beleuchtung aus, und der Altensteiger Oberliga-Chor trug bei Kerzenlicht die stimmungsvolle Zugabe "This little light of mine" vor. Der aufs Neue aufgeflammte Anerkennungsapplaus begleitete die Jugendlichen bis zu ihrem Auszug aus der Kirche.