Altensteig (Württ.) Mit dem Neubau kam der Aufschwung

Eröffnet wurde die Festveranstaltung von Marco Finkbeiner (Klavier) und seinem Sohn Darius (Zugposaune). Musikalisch umrahmt wurde die Morgenfeier außerdem durch ein Zwischenspiel von Alina Müller/Annika Berkowitz (Cello) und dem Kirchenchor unter Leitung von Uwe Leonhardt.

"An was denkt man bei 130 Jahre Pauluskirche?" wurde Klaus Müller von Pastorin Christine Finkbeiner im Kurzinterview gefragt. Für ihn sei das Gotteshaus ein Stück Heimat seit frühester Zeit geworden, als ihn die Eltern zur Sonntagsschule mitgenommen hätten. Ähnlich äußerte sich der zweite Kirchengemeinderatsvorsitzende Wolfgang Zewe. Durch seine Frau sei er vor 40 Jahren in Kontakt mit der methodistischen Gemeinde Altensteig gekommen. "Die Pauluskirche ist zum Mittelpunkt meines Lebens geworden", sagt er.

Pastorin Christian Finkbeiner erklärte in ihrer Predigt, dass ein Ort wichtig sei, an dem man Kraft schöpfen könne für seinen christlichen Glauben und den Alltag, auch wenn bis zum Altensteiger Gotteshaus ein langer Treppenaufgang überwunden werden müsse und wenig Parkplätze zur Verfügung stünden. Zum Schluss gab sie bekannt, dass in wenigen Wochen eine Wohngruppe aus Ebhausen in die Pauluskirche einzieht.

Für Bürgermeister Gerhard Feeß ist die Evangelisch-methodistische Kirche "ein fester Standort im kirchlichen Leben der Stadt Altensteig". Als "Lichtbringer" hatte er einen Kerzenhalter dabei. "Wir brauchen solche Fest- und Feiertage", so Pfarrerin Sabine Lüdke. Allzuschnell werde der Blick auf das gerichtet "was nicht funktioniert". Als Geschenk überreichte die Seelsorgerin eine druckfrische Lutherbibel.

Die Pastoren Wilhelm Kiemle (1971 bis 1979), Helmut Weller (1979 bis 1988) und Heinz Burkhardt (1988 bis 1995) blickten in Redebeiträgen auf Ereignisse ihrer Amtszeit zurück und wünschten der Kirchengemeinde Gottes Segen.