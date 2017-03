Altensteig (Württ.) Minister beurteilt die Aussichten als "gut bis sehr gut"

In der anschließenden Aussprache kamen weitere Punkte zur Sprache: Die drohende Abstufung der Bundesstraße 28 zur Landstraße, das Kartellverfahren im Forstwesen – das der gelernte Förster kritisch hinterfragte – und die zu geringe Personalausstattung in den steuerlichen Bewertungsstellen der Finanzverwaltung. Erben müssten jahrelang auf die Wertermittlung von Immobilien warten und befänden sich "so lange im Ungewissen". Das sollte, forderte Haus-und-Grund-Vorsitzender Roland Hammer, "unbedingt im Ministerrat angesprochen werden".

Nach dem Referat und der Aussprache fand die eigentliche Hauptversammlung des 423 Mitglieder zählenden Vereins Haus und Grund Altensteig statt. Der Vorsitzende ging unter anderem auf Veranstaltungen des vergangenen Jahres ein. Kassierer Martin Herter gab einen Einblick in die Finanzen mit dem Ergebnis, dass der Vorsitzende eine Beitragserhöhung von 30 auf 35 Euro ab dem Jahr 2018 vorschlug. Sein Antrag wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

In der Vorschau auf das laufende Jahr ermunterte Hammer die Mitglieder, sich zahlreich am Verbandstag zu beteiligen, der am 8. April in Esslingen stattfindet. Nach einer Rede von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut am Vormittag werde die Kessler-Sektkellerei in Esslingen (mit kostenlosem Probieren unterschiedlicher Sorten) besichtigt und eine Fahrt zur nahegelegenen Burg unternommen mit gemütlichem Abschluss in einem Gasthaus in Rottenburg-Bieringen. Weitere Anmeldungen könnten noch über Kassierer Martin Herter, Telefon 07453/9392237 entgegengenommen werden. Und im Oktober findet in der Stuttgarter Liederhalle der "Tag des Eigentums" statt.

Altensteig (kö). Die Vorbereitungen für den Empfang von Landwirtschaftsminister Peter Hauk im Altensteiger Rathaus waren abgeschlossen: Das Goldene Buch der Stadt lag bereit, auf einem Tisch warteten Häppchen. Kreis- und Stadträte hatten sich in Schale geworfen, CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Blenke kam extra von einer Konferenz der Innenminister im Saarland angereist. Aber wo blieb der Minister?

Besorgte Blicke auf die Armbanduhr und durch die Glaswand des kleinen Bürgersaals zur vorbeiführenden Bundesstraße. Mutmaßungen machten die Runde: Vielleicht hat ihn ein wichtiger Termin abgehalten, rechtzeitig zum Empfang zu erscheinen? Ist vielleicht der Verkehr auf der Autobahn zu stark? Ob Blenke vielleicht die Handy-Nummer von Hauk hat, damit er angerufen werden kann? Hatte er nicht. Vielleicht sollte man in der Gastwirtschaft nachfragen. Dort hieß es, einen Minister aus Stuttgart habe man nicht gesichtet.

Schließlich riet Haus- und-Grund-Vorsitzender Roland Hammer zum Aufbruch. Dann müsste die Hauptversammlung halt ohne den 56-Jährigen stattfinden. Und auf wen traf die Delegation in der Traube? Auf Minister Hauk, der sich schon gewundert hatte. "Alles gut", atmete Hammer tief durch. Zum Eintrag von Peter Hauk ins Goldene Buch kam es an diesem Abend allerdings nicht mehr.