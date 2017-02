Altensteig (Württ.) Markus Schindele steckt voller Ideen

Schindele steht einem im Durchschnitt um rund 30 Jahre verjüngten Kreisvorstand vor. "Für mich gehören Handel, das Handwerk sowie kleineres und größeres Gewerbe genauso in den Fokus der Mittelstandsvereinigung wie das produzierende Gewerbe", umriss Markus Schindele seine neuen Aufgaben. Demzufolge müssten "alle Themenfelder beackert" werden und zwar mit dem speziellen Blick auf den ländlichen Raum.

Die MIT begrüße die "hervorragenden Beschlüsse" zum Straßenbau in der Region. Jetzt müssten alle örtlichen und regionalen Akteure die Ärmel wirklich hochkrempeln, "damit das in der Umsetzung vorangeht", betonte der neue Vorsitzende.

Schon bald werde man mit Veranstaltungen zu Sachthemen und mit neuen Veranstaltungsformen an die Öffentlichkeit treten, kündigte Schindele an, denn: "Der Mittelstand soll merken, dass er in uns eine wirksame Vertretung hat!"