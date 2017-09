Altensteig (Württ.) "Man braucht gar nicht so viel zum Leben"

Altensteig. Ein Dokumentarfilm über Flüchtlinge in Baden-Württemberg, ein "Global Dinner" und ein ökumenischer Gottesdienst: Zum zweiten Mal hat in Altensteig eine "faire Woche" mit neun unterschiedlichen Veranstaltungen stattgefunden. Mit ihrer Aktion wollten die Organisatoren in Erinnerung rufen, dass alle Menschen auf der Erde das Recht hätten, in Frieden, Würde und ohne Armut zu leben.