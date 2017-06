Altensteig (Württ.) Märchenstücke sind ihre Spezialität

Altensteig. "Der Wolf und die Sieben Geißlein – der Froschkönig – Schneewittchen": Eine Spezialität des Altensteiger Galli-Theaters sind Märchenstücke. Spielort ist seit der Gründung vor sieben Jahren die Bühne im Bernecker Bruderhaus. Wenn die kleinen Zuschauer auf ihren Stühlen hin- und herrutschen und mit lauten Anfeuerungs- oder Warnrufen in die Handlung einzugreifen versuchen, dann freut das Schauspielerin Andrea Enri Weber, die trotz ihrer Engagements in Weimar und Backnang auf die Vorstellungen in ihrer Heimat nicht verzichten möchte. Bei Märchenvorstellungen steht sie häufig allein in unterschiedlicher Garderobe auf der Bühne.