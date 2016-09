Altensteig (Württ.) Löwentreff beendet Sommerpause

Zwei der drei Kegelbahnen im Schindeldächle hat die AWO für den 26. November gebucht. Beginn des Kegelnachmittags ist um 15.30 Uhr, zum Ausklang geht es in den Löwentrefff.

Adventsfeier ist am 4. Dezember – dann warten die Besucher auf den Nikolaus und es stimmen weihnachtliche Weisen an.

Am 18. Dezember dürfen sich Alleinstehende angesprochen fühlen. Ein Altensteiger Großunternehmen spendet wie in den Jahren zuvor ein kostenloses Mittagessen. Der Männergesangverein Berneck trägt zur Unterhaltung bei. Das Jahr endet am 31. Dezember mit einer Silvesterparty, bei der nach Herzenslust getanzt, gesungen und geschunkelt werden darf. Um Mitternacht wird auf ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr angestoßen.