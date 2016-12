Altensteig (Württ.) Linda Giesecke wollte nie etwas anderes machen

Über die 50 Jahre bei Boysen sagt die Altensteigerin: "Es ist schön, diese tolle Entwicklung des Unternehmens miterleben zu dürfen. Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt, habe keinen Tag bereut, wollte nie etwas anderes machen. Und ich bin, was ich bin: eine einfache Mitarbeiterin."

Dieser Bescheidenheit zum Trotz ließ es sich Rolf Geisel nicht nehmen, für Linda Giesecke abseits der alljährlichen Jubilarehrungen eine gesonderte Überraschungsfeier im Restaurant Waldhorn in Nagold zu organisieren.

Im Beisein vieler langjähriger Weggefährten und Ex-Kollegen sprach Geisel der Jubilarin seine höchste Anerkennung aus: "Linda Giesecke ist eine tragende Säule unseres Unternehmens, denn ohne sie würde es Boysen heute wohl gar nicht mehr geben." Dabei erinnerte der Geschäftsführer unter anderem an die für Boysen eher schlechten 1970er-Jahre, "in denen Linda Giesecke in etlichen Tag- und Nachtschichten der Hintergrundarbeit einen wesentlichen Beitrag zum Fortbestehen des Unternehmens geleistet hat".

Seine Laudatio schloss der Geschäftsführer im Namen aller Mitarbeiter mit "unserem herzlichen Dank für Ihr einmaliges Schaffenswerk, Ihre Treue und Ihre Verbundenheit zur Firma Boysen".

Unter die zahlreichen Gratulanten reihte sich auch der Hauptgeschäftsführer der IHK Nordschwarzwald, Martin Keppler, ein. "Wir feiern heute ein sehr bedeutendes Jubiläum, das man in der Praxis nur noch selten findet. 50 Jahre Treue zu einem Unternehmen zeugen von hoher Loyalität und hohem Pflichtbewusstsein. Damit ist Linda Giesecke ein Vorbild – nicht nur für die Kollegen bei Boysen, sondern für unsere gesamte Gesellschaft", so Keppler, der der Jubilarin die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald überreichte.

Besonders freute sich Linda Giesecke über den Überraschungsauftritt des Schauspielers und Komikers Bill Mock­ridge, der unter anderem über 20 Jahre in der ARD-Serie "Lindenstraße" an der Seite von "Mutter Beimer" stand. In seinen Beiträgen gab Mockridge passend zum Anlass ebenso Lustiges wie Nachdenkliches zum Besten. Von ihm kam schließlich auch die Frage, wie lange die Jubilarin denn noch arbeiten möchte und was sie in der Zeit nach Boysen machen wird. Die trockene Antwort von Linda Giesecke, die am morgigen Sonntag ihren 65. Geburtstag feiert: "2017 ist Schluss. Und was ich dann mache: morgens einfach mal ausschlafen."