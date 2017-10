Altensteig (Württ.) Lehrer präsentieren einen Auszug

Den Besuchern wird sich an diesem Abend die komplette stilistische Vielfalt zeigen, die die Städtische Musikschule im Angebot hat. In unterschiedlichen Besetzungen werden die Lehrkräfte einen kleinen Auszug aus ihrem Repertoire präsentieren. Musiker der befreundeten Musikschulen aus Nagold und Freudenstadt wirken ebenso mit und bereichern einige der Ensembles. Mit Dora Miklos-Karakas wird auch ein neues Gesicht dabei sein. Die junge Posaunistin ist seit diesem Schuljahr neu als Lehrerin an der Städtischen Musikschule tätig und somit erstmals beim Konzert der Lehrer mit dabei.

Auf dem Programm steht unter anderem die Telemann-Triosonate dargeboten von Monika Früchtl, Wolfgang Mücke, Johannes Kurz und Thomas Früchtl. Johannes Spyrka und Diana Dobers spielen die Mazurka für Violine und Klavier von Emil Mlynarski. Jeannette Bühler und Susanne Schuler-Meybier präsentieren die Stücke "Auf dem Wasser zu singen" und "An die Musik" von Franz Schubert. "Amazing Grace" wird von Dorothee Eppler-Meissner, Corinna Nispel und Tobias Steeb gespielt. Des Weiteren werden ein Holzbläserensemble mit Stefan Schneider, Josef Stritt und Wolfgang Mücke sowie ein Blechbläserquartett mit Dora Miklos-Karakas, Klaus Ganter, Klaus Herrmann und Tobias Steeb auftreten.

Gitarre und Percussion stehen auf dem Programm wenn Thomas Früchtl, Florian Engelhard und Steffen Kuhn die Bühne betreten. Kuhn wird auch ein Solostück darbieten. Susanne und Eberhard Schuler-Meybier präsentieren Sologesang und Klavier. Aus den Reihen der zahlreichen Kooperationspartner werden Thomas Essrich mit einer Erzählung und Hermann Unsöld mit einem Kunstobjekt den Abend bereichern.