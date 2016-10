Altensteig (Württ.) Lang gehegter Wunsch wird nun endlich Realität

Altensteig. BayWa baut auf seinem Firmengelände in der Altensteiger Bahnhofstraße 60 eine neue Werkstatt. Dafür nimmt das Groß- und Einzelhandelsunternehmen 1,2 Millionen Euro in die Hand. Mit dem traditionellen Spatenstich wurde das Vorhaben offiziell gestartet. Die Eröffnung des neuen Technikstandorts ist für Mitte 2017 geplant. In der Übergangsphase wurden Räumlichkeiten in der Rohrdorfer Niedenbachstraße angemietet.