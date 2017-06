Altensteig (Württ.) Längst kein rechtsfreier Raum mehr

Bevor die Naturschutzverordnung im Dezember 1991 in Kraft trat, "war das hier ein rechtsfreier Raum", denkt Gänßle mit Grauen an die Zeit davor zurück. Überall sei man auf wilde Grillstellen gestoßen, auf Spaziergänger, die quer durch das Gelände liefen, auf Reiter, Motocross-Fahrer und Panzer, die bei Manövern der Bundeswehr das Gelände plattwalzten. Dass es so nicht weitergehen konnte, habe der damalige Forstdirektor Armin Ott aus Altensteig erkannt und sich mit anderen für den Schutz der Wacholderheide eingesetzt. Eine Naturschutzverordnung wurde erlassen, die im Dezember 1991 in Kraft trat.

Damals herrschte keine Schafbeweidung, erinnert sich Gänßle. Das habe sich inzwischen geändert. Die Nahrung der Tiere sei für die Pflege der Kulturlandschaft "von großer Bedeutung", damit sich bestimmte Pflanzen frei entfalten können. Der Kapf war bis zum Jahr 1300 voll bewaldet, dann fanden erste Rodungen zur landwirtschaftlichen Nutzung statt. Dabei entstanden Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Heute sind auf dem Kapf bis zu 20 Gehölzarten heimisch – vom Weißdorn und Hartriegel über den Feldahorn und die Vogelkirsche bis zur Haselnuss und verschiedenen Rosenarten.

In den dicht bewachsenen, oft mit Dornen versehenen Heckensäumen findet die Vogelwelt (Neuntöter, Rotkehlchen, Zaunkönig, Goldammer und andere) beste Nistmöglichkeiten. Den artenreichsten und farbenprächtigsten Lebensraum für Flora und Fauna stellen die Wachholderheiden dar. Dort gedeihen Silberdistel, Zypressenwolfsmilch, Deutscher und Fransenenzian, Hufeisenklee, Thymian und andere, wild wachsende Arten.

Damit Baum- und Straucharten nicht überhand nehmen, finden jedes Jahr im Spätherbst Pflegemaßnahmen statt. Begrenzt wird das Naturschutzgebiet von einem rund 300 Hektar großen Landschaftsschutzgebiet.