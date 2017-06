Altensteig (Württ.) Konzertreise endet in der Stadtkirche

Altensteig. Am Ende der diesjährigen Konzertreise durch die Lutherstädte Eisenach, Tabarz, Mansfeld und Wittenberg soll Altensteig stehen – als "Geste der Dankbarkeit mit Musik gegenüber der Region, der Stadt, der Schule, den Choreltern und Freunden".

Werke von Heinrich Schütz, der vielen als Inbegriff lutherischer Kirchenmusik in der Zeit vor Bach gilt, werden an diesem Sommerabend in der Stadtkirche erklingen. Der französische Komponist Charles Gounod, der im kommenden Jahr seinen 200. Geburtstag begeht, erhält einen würdigenden Platz im Konzertprogramm. Ein Brückenschlag in die Moderne mit Horwáth Marton Levente, 1983 in Ungarn geboren, und anderen darf nicht fehlen.

An der Orgel musiziert Matthias Hinderer, der den Chor auf etlichen seiner zurückliegenden und auf seiner jüngsten Konzertreise begleitete. "Es dauert seine Zeit bis sich das Ensemble zusammenfindet", weiß Chorleiter Wolfgang Weible. Zu Beginn eines jeden Schuljahres setzt sich der Chor neu zusammen. Alle sind neu herausgefordert, wenn zum zweiten Halbjahr nicht wenige Buben in den Stimmbruch geraten. Der Chor muss wieder neu zusammenwachsen.