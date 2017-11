Altensteig (Württ.) Konzert mit Kantorei und Kantor

Stefan Skobowsky ist ehemaliges Mitglied der Christophorus-Kantorei und zeigt durch sein Engagement die große Verbundenheit zu seinen musikalischen Wurzeln. Nach Schul- und Kirchenmusik-Studien an der Musikhochschule Freiburg sowie Jazz und Popularmusik in Trossingen, war er von 1999 bis 2009 Bezirkskantor in Nagold und wurde 2009 zum Kantor an die Kilianskirche Heilbronn berufen. 1996 erhielt er beim "Bundeswettbewerb Schulpraktisches Klavierspiel" in Weimar den Richard-Münnich-Preis, 1997 gewann er den ersten Preis beim "Internationalen Wettbewerb Junger Kirchenmusiker" in Fürth. Von 2006 bis 2009 unterrichtete er als Professorenvertretung Schulpraktisches Klavierspiel an der Musikhochschule Freiburg, ebenfalls seit 2006 ist er Dozent für Orgelimprovisation an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg.

An der Kilianskirche Heilbronn verantwortet Stefan Skobowsky knapp 100 Konzert-Veranstaltungen, die traditionsreichen Stunden der Kirchenmusik (das 1000. Konzert der Reihe wird im Juni 2018 mit einer Musiknacht gefeiert), die internationalen Orgel-Meisterkonzerte wie auch die wöchentlichen Orgelkonzerte zur Marktzeit. Auf der Rohlf-Orgel in Altensteig wird er Werke von Johann Sebastian Bach, Eric Lebrun, Jean Alain und Maurice Duruflé interpretieren.

Die Christophorus-Kantorei ist der Chor des Christophorus-Musikgymnasiums Altensteig mit Mädchen- und Männerstimmen im Alter von 15 bis 19 Jahren. In speziellen Chorklassen und im Christophorus-Kinderchor werden die Choristen an das Singen im Konzertchor hingeführt. Neben intensiver Probenarbeit erhält jedes Chormitglied Einzelunterricht bei den Stimmbildnern Eberhard Schuler-Meybier und Jeannette Bühler.