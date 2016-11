Altensteig (Württ.) Konzert ist auch Ausdruck schulischer Vielfalt

Altensteig. Cheerleader schwenkten bunte Bommel, junge Streicher griffen zum Bogen, Chöre sangen herbstliche Lieder, Tänzer schwebten durch den Raum, eine Flötengruppe blies in ihre Instrumente.

Rektorin Angela Bohny zeigte sich in ihrer Begrüßung überwältigt vom großen Interesse an der Veranstaltung mit mehr als 500 Zuschauern. Und sie würdigte das Organisationstalent von Lehrerin Johanna May, die für die Gesamtleitung verantwortlich zeichnete.

Das Motto "Unsere Schule, die kann klingen" ist für Bohny nicht nur ein Lied, das zum Schluss von allen Mitwirkenden gemeinsam gesungen wurde, sondern Ausdruck von Vielfalt an ihrer Grundschule. Nach Ansicht des Elternbeiratsvorsitzenden Ralf Chizzola "ist das nur möglich, weil es viele engagierte Lehrer gibt". Der Erlös des Konzerts ging an den Förderverein der Markgrafenschule, der zum Beispiel das jährliche Zirkusprojekt und Schullandheimaufenthalte mitfinanziert.